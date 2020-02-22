В ночь на субботу диверсионно-разведывательная группа противника пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи населенного пункта Новотошковское.

Об этом сообщается пресс-центр ООС в субботу, 22 февраля.

"Сегодня была осуществлена ​​неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований Российской Федерации. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское", – заявили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки 21 февраля противник 13 раз нарушил режим прекращения огня и обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Известно про одного раненого военного. Потерь нет.

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