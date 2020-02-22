В Италии прямо в разгар чемпионата мира у российских биатлонистов прошли обыски. По некоторым данным, причиной стала украинская аккредитация тренера сборной Касперовича, а также то, что по ней он мог заниматься транспортировкой допинга. Спортсменов также подозревают в провозе допинга по этой аккредитации.

В комментарии РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов рассказал об обысках у российских биатлонистов. По его словам, итальянская полиция обыскала биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича. Телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил, что у Логинова изъяли компьютер и телефон.

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал "Интерфаксу", что запрос на проведение обыска пришел от одного из членов Международного союза биатлонистов. "Проверка была в связи с тем, что главный тренер сборной России Касперович ходил с чужой аккредитации там, где нельзя, и был пойман", - сказал Драчев. В комментарии для "Матч ТВ" Драчев добавил, что в ордере на обыск также упоминается Александр Логинов. "В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения еще раз", - сказал глава СБР.

По информации Sports.ru, аккредитация у личного тренера Логинова - Александра Касперовича украинская.

Как пишет "Трибуна" со ссылкой на журналиста Василия Конова, Международный союз биатлонистов (IBU) опасается, что Касперович мог заниматься транспортировкой допинга, используя украинскую аккредитацию. "Касперович, приезжающий по чужой аккредитации, может заниматься транспортировкой и доставкой допинга", – Конов процитировал постановление IBU.

Напомним, в Италии с 13 февраля проходит чемпионат мира по биатлону.

Ранее мы писали, как украинка Юлия Джима заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону в Швеции.