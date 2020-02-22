Вчера на "Свободе слова" Савика Шустера обсуждали шестую годовщину расстрелов на Майдане. Шоу получилось жарким. На него пригласили одного из главных ньюсмейкеров по этой теме - министра юстиции тех времен Елену Лукаш.

Лукаш в последние недели вместе с юристом Андреем Портновым активно публикует данные, опровергающие официальную точку зрения на те события. А именно - настаивает, что многие активисты из "Небесной сотни" погибли совсем не от рук правоохранителей. А кое-кто даже не на Майдане.

Расследование об этом авторства Лукаш и Портнова недавно вышло на "Стране".

Однако данная информация почти не доходила до уровня крупнейших всеукраинских телеканалов. И новый выпуск "Свободы слова" показал, почему.

Лукаш не дали изложить толком ни одного факта, который бы выбивался из официальной майданной идеологии. Ее постоянно перебивали, кричали и обвиняли, пытались дискредитировать и саму Лукаш, и ее доводы по теме.

Удалось это или нет - разбиралась "Страна".

Лукаш, Горбатюк, Вятрович. Как проходило шоу

Тема расстрелов на Майдане была второй после коронавируса.

Силы перед баттлом распределились так: главным спикером от "промайданной партии" был Сергей Горбатюк - экс-руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры, который вел дела Майдана.

Оппонировала ему главным образом Елена Лукаш. Постоянно перебиваемая группой поддержки Горбатюка - депутатом от партии Порошенко Владимиром Вятровичем и главным редактором "Цензора" Юрием Бутусовым, а также большинством других участников передачи.

На стороне Лукаш был лишь адвокат Александр Горошинский (защищает бойцов "Беркута" по делам о Майдане) и один из "беркутовцев", которым дали слово ближе к концу.

Начали с выступления Горбатюка у микрофона. Он бегло рассказал об истории следствия по Майдану. И заявил, что подозрения предъявлялись не только правоохранителям, но и протестующим - двум в 2018 году за стрельбу по милиционерам и одному - за наезд автомобилем на другого протестующего.

"Обвинительный акт уже находится в суде", - сказал Горбатюк. "Но мы не называем имена пока", - уточнил Шустер. "Нет, там где нет приговора, мы не можем называть", - с готовностью согласился бывший следователь.

Однако тут вмешалась Лукаш. Она напомнила, что все имена давно известны, и некоторые даже содержатся в публичных государственных реестрах.

"Это публичная информация совершенно. Майдановец Леонид Бибик убил майдановца Сергея Дидыча. Как он его убил? Он угнал у военного автомобиль...", - начала юрист. "А вы откуда знаете?", - перебил Шустер.

Одновременно вмешался возмущенный Вятрович.

"Каким образом вы получили материалы дела?", - строго спросил он.

"В Украине, гражданин Вятрович, существует реестр судебных решений. В реестре с Сергеем Дидычем, героем Небесной сотни, майдановцем, которого убил майдановец, просто переехав ему голову, а другие майдановцы его ограбили...", - пыталась начать Лукаш.

"А источник?", - не сдавался Шустер, перебивая. "А источник - реестр судебных решений. Приговор у меня с собой", - уже во второй раз объяснила Лукаш. "А зачем? Это неправда!", - вскричал Вятрович. Поднялся гвалт, и ведущий, не дослушал Лукаш, передал реплику Юрию Бутусову.

После недолгой перепалки Лукаш удалось вставить несколько слов. "Каждое мое слово подтверждено документами, а каждое ваше - мифами. Я закончу про майдановца, которого убил майдановец". После этой фразы все заговорили одновременно. Бутусов кричал, что Лукаш "выдумывает материалы дела". Вятрович же заявил, что ее вообще слушать не стоит, поскольку она работала министром юстиции во время принятия "диктаторских законов".

"Она непосредственно виновна в том, что мирный процесс перерос в кровавую бойню", - кричал Вятрович. "Прекратите истерику, Вятрович", - увещевала Лукаш.

Одновременно не сдавался под напором Елены и Савик Шустер. "Я ничего не знаю, люди ничего не знают, откуда источники, откуда материалы". "Сейчас узнают", - ответила Лукаш, но не тут-то было - ей так и не дали снова ничего сказать.

"Неправда! Неправда! Неправда!", - троекратно прокричал Вятрович."Это откровенная ложь!".

И после этого заявил, что материалы Елене Лукаш предоставляет замглавы ГБР Александр Бабиков.

То есть по сути признавая, что оперирует юристка материалами реального дела, а не высасывает их из пальца (хотя насчет Бибикова откровенная неправда - материалы по Майдану в ГБР из Генпрокуратуры только-только начали передавать и вряд ли заместитель главы ГБР успел их просмотреть и передать Лукаш).

После этого присутствующие пустились в рассуждения, законно ли вообще обнародовать этим материалы. Горбатюк добавил, что их также мог "вынести" один из его прокуроров.

"Мы имеем слив информации господину Лукаш и господину Портнову!", - продолжал скандалить Вятрович.

Через время Елене удалось привести несколько фактов из дела Дидыча. Однако ее снова начали перекрикивать, а Вятрович несколько раз потребовал от Лукаш цитировать дело, а не рассказывать его по памяти.

В целом позиция Вятровича, Бутусова и Ко свелась к тому, что это "беркутовцы" толкнули Дидыча под машину, которую угнал "свободовец" Бибик.

"Два подозреваемых - это бойцы Беркута, которых семья (погибшего Дидыча - Ред.) считает убийцами, которые толкнули под машину их мужа", - заявил Бутусов. Лукаш ответила ему, что на видео гибели Дидыча не видно кого-либо, кто толкает его (ниже мы опишем, как это было на самом деле).

Интересный баттл возник вокруг персоны Горбатюка. Когда Лукаш снова начала говорить, ведущий сказал, что лучше спросит об этом главу департамента по делам Майдана, "который расследовал это дело".

"Он ничего не расследовал. За шесть лет ничего не расследовано. 93% людей не знают правды о Майдане", - заявила Лукаш результатом опроса, который провели в студии программы несколько минут назад.

Она также привела данные, которые свидетельствуют о полном бездействии департамента Горбатюка.

"Если 205 пуль попали в цель, то сколько же было выстрелов?", - заявила Лукаш. Речь о списке пострадавших правоохранителей, который публиковала "Страна". Избитых и раненых было около тысячи, из них более двухсот - с огнестрельными ранениями.

При этом Горбатюк ранее на передаче заявлял, что подозрения выписаны лишь по одному эпизоду ранений и по двум убийствам. При том, что на Майдане в целом погибло по разным данным до двух десятков милиционеров. В общем наглядная демонстрация нулевой результативности работы.

Бывший прокурор заявил, что все милиционеры признаны потерпевшими. И в 2018 году начали объявляться подозрения. Но после задержания стрелка Майдана львовянина Ивана Бубенчика, Луценко сменил зама генпрокурора, который курировал эти дела, и поставил на его место Анжелу Стрижевскую. "И принятие процессуальных решений было заблокировано".

В целом Горбатюк свел вопрос к тому, что расследовать дела Майдана мешал Луценко. То есть нулевую эффективность в этом вопросе бывший следователь и не отрицал.

"Людей убивали, а он рассказывает, как ему все мешали", - подытожила Лукаш.

Почему поднялась эта тема

Шестилетие расстрелов на Майдане в этом году прошло под знаком ожиданий - новой информации по делу и, наконец, хоть каких-то подвижек по нему.

В стране осенью полностью перезагрузилась власть. Ее лидер - президент Зеленский - обещал расследовать правду о Майдане и ранее упрекал Порошенко, что при нем этого не случилось.

Впрочем, какую именно правду он будет узнавать - Зе не уточнял. А этих правды было как минимум две. Первая сегодня возведена в ранг официальной идеологии: убивал на Майдане только "Беркут" или подконтрольные той власти провокаторы.

Сообразно этой "правде" и судили в Украине по этому делу только беркутовцев.

Однако постепенно выходила наружу и другая правда. О том, что самые массовые расстрелы 20 февраля 2014 года были спровоцированы со стороны майдана.

Информация эта стала появляться почти сразу, однако сторонники "революции достоинства" ее отрицали. Вплоть до 2016 года, когда львовянин Иван Бубенчик сам признался, что расстреливал в тот день милиционеров. Через два года ему даже вручили "пидозру", но власти тогда его отбили у прокуроров и подвели под амнистию.

Но постепенно в СМИ всплывали имена других стрелков. И следствие не опровергало этих данных. Наконец, "Страна" несколько дней назад опубликовала полный список 34 стрелков Майдана, которые 20 февраля начали поливать огнем милицию. Это были первые выстрелы того дня и спровоцировавшие затем бойню.

Массовое кровопролитие стала главным фактором свержения Януковича в последовавшие за тем дни.

Также в последнее время появилось много материалов, которые десакрализуют "Небесной сотни" - выше уже упоминалось расследование Лукаш и Портнова, по которому множество людей, попавших в список "Небесной сотни", вообще не могут там находиться.

Ярчайший пример - упомянутый на шоу Шустера Сергей Дидыч. Процитируем расследование Лукаш, опубликованное на "Стране":

"Дидыч был убит майдановцем Леонидом Бибиком, который 18 февраля 2014 году в Крепостном переулке Киева насмерть раздавил Сергея Дидыча грузовиком.

Судья Печерского районного суда Шапутько освободила от ответственности Леонида Бибика, несмотря на то, что он полностью признал свою вину, но по закону об амнистии майдана он был освобожден от уголовной ответственности. Судебные разбирательства продолжаются. Но самое чудовищное, по факту гибели Дидыча есть три обвиняемых и тонна лжи.

Приговор суда потрясает. Очень советуем почитать обстоятельства этого реального автосафари майдановца на живых людей.

Если коротко, то Бибик действовал с особым цинизмом. Он силой отобрал автомобиль у военного, собираясь на нем таранить "Беркут", совершал неоднократные наезды на людей и таки сбил, а потом переехал насмерть своего боевого побратима Дидыча. Наезд пришелся на голову. Страшная смерть.

Исходя из текста этого приговора, потерпевший Дидыч ОДИН бежал, был сбит, упал и погиб под колесами. Это ОЧЕНЬ важно, так как в следующем приговоре Дидыч уже будет НЕ один, а с беркутовцем Ефиминым, который его ЯКОБЫ ударил резиновой палкой, что и привело к нарушению координации движения, попаданию под колеса и гибели (видео Шария с деталями по этому вопросу смотрите здесь).

И перейдем ко второму приговору. Где, вы не поверите, тот же потерпевший – Дидыч (вот сам приговор).

Преступником был признан харьковский сотрудник "Беркута" Андрей Ефимин. Хотя его, сотрудника милиции, также зацепил грузовик Бибика и ему в результате наезда на него грузового автомобиля разорвало связки коленного сустава.

Несмотря на наличие видео происшествия, подтверждающее невиновность Ефимина, сам Ефимин был обвинен и в июле 2016 осужден за нападение на Дидыча. Беркутовец Андрей Ефимин, по нашей информации, вынужденно признал свою несуществующую вину, чтобы просто выйти на свободу. Он не знал о приговоре Бибику, в котором установлены совершенно другие, объективные обстоятельства смерти Дидыча.

И суд, обманутый прокуратурой, которой нужны были лживые, но большие статистические цифр "успехов" по делам майдана, по-быстрому, за якобы удар резиновой палкой по голове так, что ДИДЫЧ оказался под колесами автомобиля, дал беркутовцу Ефимину 5 лет условно. Пять лет условно, судимость, невозможность продолжать службу за легкие телесные повреждения, которых сотрудник Харьковского "Беркута" никогда НЕ причинял Дидычу. Самооговор и несправедливая судимость - такова была цена свободы Андрея Ефимина.

Но и это еще не все. Дидыч – фигурант еще одного уголовного дела, в котором ГПУ пытается осудить очередного беркутовца из Харькова - Виктора Шаповалова. В его еще не рассмотренном деле, находящемся в Подольском районном суде у судьи Зубца, также фигурирует потерпевший Дидыч. Что именно противоправного беркутовец Шаповалов причинил Дидычу из обвинительного акта не понятно, там нет ни слова. Покойный просто фигурирует в деле и обвинительном акте. Без всяких объяснений. С перечнем ран. Таких же ран, как и в деле Андрея Ефимина".

Вся эта информация явно требует переосмысления случившегося на Майдане. Как минимум в двух направлениях:

1. Довести до суда расследование гибели и увечий всех правоохранителей. Или хотя бы начать движение в эту сторону.

2. Заявить, что жертвы 2013-2014 годов - это не только активисты, но и милиционеры, которых били и убивали при исполнении служебных обязанностей.

Именно этого ждали от новой власти в этом году. Однако на словах у Зеленского оставили все, как было.

И освещение этой темы во многих СМИ, как видим, по-прежнему идет в русле "канонической" версии истории - там где на стороне Майдана были одни герои, а им противостояли одни злодеи.

Однако то, что на крупнейшем телеканале страны, пусть и в такой форме, впервые пустили альтернативную точку зрения - это уже важный момент. Который свидетельствует, что единой трактовки быть не может. И огромный массив фактов невозможно игнорировать.

А значит рано или поздно, общество дождется правды и справедливости в расследовании преступлений времен Майдана.