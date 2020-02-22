Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в субботу в поселок Новые Санжары в Полтавской области. Там он должен ознакомиться с ситуацией, которая сложилась из-за размещения в местном санатории эвакуированных украинцев.

Об этом стало известно в субботу, 22 февраля из сообщения пресс-службы СНБО.

Уточняется, что это ему поручил президент Украины Владимир Зеленский.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - указано в сообщении.

Отметим, что в Новых Санжарах сейчас находится министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним, что жители Новых Санжар выступили против госпитализации в местном санатории украинцев и других граждан, эвакуированных из Уханя. Протестующие вступили в столкновения с правоохранителями. Зеленский пообещал найти и наказать организаторов этих беспорядков.

Сообщалось также, что полиция хочет арестовать минимум семь зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах.

Подробнее в произошедших событиях под Полтавой разбиралась в своем блоге Олеся Медведева.