Во всем мире от смертоносного коронавируса погибли 2360 человек, в основном жители материковой части Китая. При этом побороть вирус смогли 21 тысяч 41 человек. ВОЗ бьет тревогу по причине быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщают данные сервиса отслеживания распространения коронавируса при университете Джона Хопкинса. При этом количество зарегистрированных случаев заболевания - 77 662. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. В Южной Корее количество больных превысило 200 человек, в Японии – свыше 100 жителей.

Скриншот: gisanddata

По данным Reuters, в США из-за темпов распространения коронавируса в мире готовятся к закрытию школ и предприятий.

Как сообщала "Страна", американцы атакуют людей азиатской внешности из-за страха перед коронавирусом.

Также мы писали, что первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Ливане и Израиле.