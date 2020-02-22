В доме экс-главы Министерства иностранных дел Украины Леонида Кожары под Киевом погиб предприниматель Сергей Старицкий. Инцидент произошел в селе Чайки под Киевом. Происшествие случилось около 22 часов 21 февраля.

Ряд СМИ, в частности УНН, сообщает, что он застрелился из пистолета Jericho, зарегистрированного на Кожару. Мотивы совершенного выясняются. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии.

В тоже время, рассматриваются и другие версии.

По предварительным данным, погибшим является Сергей Старицкий – экс-директор ООО "Спорт медиа проект".

В 2006 году Сергей Старицкий был в течение примерно года председателем правления телеканала "Интер".

Сергей Старицкий. Фото: youcontrol.com.ua

Как сообщает "Информатор", трагедия произошла в доме, где проживает Кожара. Это подтвердили жители соседних домов. Также издание опубликовало фото и видео с места инцидента.

Фото: kiev.informator.ua

Как сообщала "Страна", в здании ЦИК из табельного пистолета застрелился охранник.

Также "Страна" писала, как в Кривом Роге пожилой мужчина застрелился в парке средь бела дня.