Директор фирмы Magonova&Partners Анастасия Магонова, которая готовила отчет для Кабинета министров за 84 тысячи гривен, гневно отреагировала на внимание к своей личности и нецензурно обратилась к экспертам, критиковавших ее работу.

Об этом Магонова написала на своей странице в Facevook.

"Охх. Какой зашквар несется в сети по поводу контракта между "Магонова и партнеры" и Кабмином. Друзяшечки, спасибо за мои фото в купальнике, которое опубликовали в сети. Я там хорошо получилась. Купальник мне, кстати, папа подарил. Я даже не уверена, что мне на фото есть 18. Так что аккуратней там. Еще вспомнили моего мужа из "Нафтогаза". Я даже с ним еще до "Нафтогаза" была. Так сказать, "взяла на вырост", - написала пиарщица в Facebook.

Она отметила, что готовить отчет для Кабмина было нелегко "поскольку сверки были 4 раза за ночь". "Вы, наверно, думаете, что я сижу попиваю кофеек, мешая сахар куском газовой трубы. А вот презентация делается сама, на энергии фейсбучных экспертов. Но это не так. Над презентацией офис работал сутками. Сверка была в 1:00, 3:00, 5:00, 7:00 и далее по рабочему дню. И это ох уже поверьте, не один день. И ох уж поверьте, не до папиных купальничков было", - написала она.

Магонова отметила, что свою работу считает выполненной. "Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%. Уважаемые "эксперты", fuck you if you know what I mean", - написала она.

Фото: facebook.com/anastasiya.gretchenko

