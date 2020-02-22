В Украине не хватает качественной рэп-культуры на украинском языке, стендаперов и комиков, а также YouTube-каналов.

Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова в интервью "Интерфакс-Украина". По словам Монаховой, украинский язык должен стать престижным и интересным. Тогда его можно будет "продвинуть", выразилась молодежным сленгом языковой омбудсмен.

"К тому времени, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до тех пор, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, до тех пор мы останемся в таком состоянии, когда закон о языке регулирует общественные сферы, - сообщила Монахова.

Также она отметила, что уязык должен быть престижным, выгодным и интересным. "Именно тогда его можно будет "продвинуть", как сейчас говорит молодежь", - считает языковой омбудсмен.

Ранее мовный омбудсмен Татьяна Монахова рассказала, как собирается украинизировать Донбасс.

Напомним, ранее языковой омбудсмен разрешила украинским писателям материться и использовать суржик.

Киевский бизнесмен после заявления мовного омбудсмена о штрафах за русский язык в детских кружках решил открыть детскую студию на русском.