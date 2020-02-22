В Украине ожидается серьезное ухудшение погоды - в ближайшие два дня ожидаются сильные метели и штормовой ветер. В воскресенье, 23 февраля, передают желтый уровень опасности. В понедельник, 24 февраля, оранжевый уровень опасности.

В воскресенье, 23 февраля, во всех областях Украины прогнозируют дождь. Мокрый снег ожидается в Киеве, и преимущественно восточных областях Украины - в Харькове, Луганске, Донецке, в Полтаве.

На территории северных и центральных областей днем ожидается +5...+7 градусов а ночью - +2...+4. На западе и юге днем будет +7...+9, а ночью - +2...+4. На территории восточных областей днем ожидают +3...+5, а ночью - 0...+2.

В Киеве днем будет +5...+7, а ночью - +2...+4.

Погода 23 февраля в Украине. Фото: meteo.gov.ua

24 февраля ожидается 2 уровень опасности из-за сильного ветра и метелей. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

24 февраля в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. В понедельник ожидается сильный ветер до 25-28 м/с во всех областях, кроме северо-восточной части страны.

В Карпатах 24 февраля пойдет значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. Синоптики отмечают, что осложнения погодных условий 23 февраля будет равнозначно I (желтый), 24 февраля - II (оранжевый) уровню опасности.

Погода 24 февраля в Украине. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в связи с перемещением активного циклона в западных и юго-восточных областях в воскресенье, 23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/сек.

Активный циклон принесет значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. В понедельник ожидается сильный ветер до 25-28 метров в секунду. Значительный снег, сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там будут достигать 40 м/с.

"Погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах могут обусловливать нарушения на отдельных участках дорог и прекращения движения транспорта", - добавили в ГосЧС.

Как сообщала "Страна", синоптик пообещала во вторник мартовскую погоду в Украине.

В Украину идут дожди, снег и штормовой ветер.