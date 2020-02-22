На Донбассе за минувшие сутки 21 февраля противник 13 раз нарушил режим прекращения огня и обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Известно про одного раненого военного. Потерь нет.

Об этом сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Красногоровки - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин; рядом с Павлополем - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Лебединского - с 82-мм миномета - 21 мина; в районе населенного пункта Новотроицкое - с ручного противотанкового гранатомета; вблизи Песок - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов по нашим позициям, а именно: два раза рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Луганского - из миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем; вблизи Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; в районе населенного пункта Новотошковское - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета; рядом с Новолуганское - с 82-мм миномета - 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С началом этого периода боевики два раза обстреляли украинские позиции, а именно: рядом с Марьинкой - со станкового противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела; в районе населенного пункта Новомихайловка - с 120-мм миномета - 5 мин. За текущие сутки потерь нет.

Как сообщала "Страна", на Донбассе противник совершил 56 выстрелов из танка по украинским позициям.

Также стали известны потери ВСУ и сепаратистов в боях под Золотым.

Ранее в МВД заявили о подготовке к операции на Донбассе и обсудили ее сценарии.