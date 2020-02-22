В Киевской области будут судить банду автоугонщиков, организованную бывшим милиционером
Полиция Киевской области завершила досудебное расследование уголовного дела об угонах автомобилей. Группа похитителей машин, среди которых бывший сотрудник отдела внутренних дел, предстанет перед судом.
Об этом сообщается в Facebook полиции Киевщины.
В течение 2019 на территории Киева, области и Чернигова произошли похищения автомобилей автомобилей марок Hyundai, Mazda и Toyota. Криминальная полиция вычислила и задержала банду злоумышленников. В нее входили трое мужчин: 39-летний киевлянин, 36-летний уроженец Житомира и 35-летний житель Николаева. Двое из них уже имели судимости за совершение аналогичных преступлений. А организатор группы до 2009 года работал в МВД.
При осмотре одной из машин, на которой передвигались воры, полицейские обнаружили и изъяли патроны.
Правоохранители доказали причастность задержанных к совершению 9 угонов и объявили им о подозрении. Злоумышленники похищали машины с целью перепродажи или разборки на запчасти. А одну легковушку они вернули владельцу за выкуп.
Полицейским удалось разыскать и вернуть пострадавшим гражданам четыре неповрежденных автомобиля.
Уголовное дело было открыто по ч.3 ст.289 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд. За угоны транспортных средств, а также ношение, хранение и приобретение боевых припасов без разрешения мужчинам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Преступные группировки нередко возглавляют полицейские. Так, ранее "Страна" писала, что в Харькове банда из бывших полицейских нападала на дома и грабила их.
Также мы рассказывали, что в Запорожье банда угоняла автомобили под руководством лейтенанта патрульной полиции.