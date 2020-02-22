Полиция Киевской области завершила досудебное расследование уголовного дела об угонах автомобилей. Группа похитителей машин, среди которых бывший сотрудник отдела внутренних дел, предстанет перед судом.

Об этом сообщается в Facebook полиции Киевщины.

В течение 2019 на территории Киева, области и Чернигова произошли похищения автомобилей автомобилей марок Hyundai, Mazda и Toyota. Криминальная полиция вычислила и задержала банду злоумышленников. В нее входили трое мужчин: 39-летний киевлянин, 36-летний уроженец Житомира и 35-летний житель Николаева. Двое из них уже имели судимости за совершение аналогичных преступлений. А организатор группы до 2009 года работал в МВД.

При осмотре одной из машин, на которой передвигались воры, полицейские обнаружили и изъяли патроны.

Правоохранители доказали причастность задержанных к совершению 9 угонов и объявили им о подозрении. Злоумышленники похищали машины с целью перепродажи или разборки на запчасти. А одну легковушку они вернули владельцу за выкуп.

Полицейским удалось разыскать и вернуть пострадавшим гражданам четыре неповрежденных автомобиля.

Уголовное дело было открыто по ч.3 ст.289 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. За угоны транспортных средств, а также ношение, хранение и приобретение боевых припасов без разрешения мужчинам грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Преступные группировки нередко возглавляют полицейские. Так, ранее "Страна" писала, что в Харькове банда из бывших полицейских нападала на дома и грабила их.

Также мы рассказывали, что в Запорожье банда угоняла автомобили под руководством лейтенанта патрульной полиции.