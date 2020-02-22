В Вышгороде Киевской области мужчина на большой скорости врезался в остановку.

Видео момента аварии выложил портал "Киев оперативный" в своем телеграм-канале.

"Момент сегодняшнего ДТП возле города Вышгород. Скорее всего, водитель пытался вырулить, от чего его занесло и отбросило в остановку", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как на светофоре с правой стороны на огромной скорости пролетает легковушке, а затем переворачивается и врезается в остановку общественного траспорта. О состоянии пострадавших ничего не известно.

Ранее "Страна" рассказывала, как суд отправил в колонию на 7 лет водителя, который сбил насмерть пешехода и уехал с места ДТП.

Еще мы информировали, что в прошлом году на дорогах Украины выросло число ДТП с участием лицензированного транспорта.