На видео попал момент голливудского ДТП под Вышгородом, где легковушка снесла остановку
В Вышгороде Киевской области мужчина на большой скорости врезался в остановку.
Видео момента аварии выложил портал "Киев оперативный" в своем телеграм-канале.
"Момент сегодняшнего ДТП возле города Вышгород. Скорее всего, водитель пытался вырулить, от чего его занесло и отбросило в остановку", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как на светофоре с правой стороны на огромной скорости пролетает легковушке, а затем переворачивается и врезается в остановку общественного траспорта. О состоянии пострадавших ничего не известно.
Ранее "Страна" рассказывала, как суд отправил в колонию на 7 лет водителя, который сбил насмерть пешехода и уехал с места ДТП.
Еще мы информировали, что в прошлом году на дорогах Украины выросло число ДТП с участием лицензированного транспорта.