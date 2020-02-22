В то время как количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло и в Китае умерли уже 2238 человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно данным, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.

На данный момент статистика инфицирования COVID-19 за один день 21 февраля за пределами Китая выглядит так:

100 в Южной Корее;

16 в Италии;

13 в Иране;

13 в Японии;

13 на лайнере Diamond Princess;

4 в Австралии;

2 в Гонконге;

2 в Таиланде;

по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.

Ранее "Страна" сообщала, что эвакуировавший из Китая украинцев самолет после дезинфекции отправится в Египет 23 февраля.

Также мы писали, что Кувейт и Ирак прекратили авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса в стране.