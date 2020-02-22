ВОЗ бьет тревогу по причине быстрого распространения коронавируса за пределами Китая. Карта
В то время как количество зараженных коронавирусом COVID-19 выросло и в Китае умерли уже 2238 человек.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Согласно данным, коронавирусом вне Китая за сутки заразились 174 человека, за день - 127 человек.
На данный момент статистика инфицирования COVID-19 за один день 21 февраля за пределами Китая выглядит так:
- 100 в Южной Корее;
- 16 в Италии;
- 13 в Иране;
- 13 в Японии;
- 13 на лайнере Diamond Princess;
- 4 в Австралии;
- 2 в Гонконге;
- 2 в Таиланде;
- по одному случаю в Сингапуре, США, Израиле и Ливане.
Ранее "Страна" сообщала, что эвакуировавший из Китая украинцев самолет после дезинфекции отправится в Египет 23 февраля.
Также мы писали, что Кувейт и Ирак прекратили авиасообщение с Ираном из-за вспышки коронавируса в стране.