Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуировал украинцев из китайского Уханя и доставил их в Украину после дезинфекции отправится в новый рейс в Хургаду (Египет).

Об этом сообщает телеграм-канал "UN сливы и груши".

"Продезинфицированный самолет авиакомпании Skyup, который эвакуировал наших и иностранных граждан из Уханя 23 февраля отправится в следующий рейс. Место назначения - Хургада", - говорится в сообщении.

Напомним, что жители Новых Санжар выступили против госпитализации в местном санатории украинцев и других граждан, эвакуированных из Уханя. Протестующие вступили в столкновения с правоохранителями. Зеленский пообещал найти и наказать организаторов этих беспорядков.

Сообщалось также, что полиция хочет арестовать минимум семь зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах

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