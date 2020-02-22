Опубликованы инструкция и алгоритмы действий врачей и населения при подозрении на коронавирус
В связи с распространением в разных странах коронавируса Министерство охраны здоровья привело алгоритмы действий при подозрении на COVID-19.
Они предназначены для врачей, эпидемиологов, лабораторных специалистов и населения.
Инструкции в виде инфографики опубликовал в Facebook Центр общественного здоровья Украины.
Так, обычным людям при симптомах ОРВИ Минздрав рекомендует избегать тесных контактов с людьми, надевать медицинскую маску, при кашле и чихании прикрывать рот салфеткой и соблюдать гигиену рук.
В Центре отметили, что инструкции уже направлены в департаменты здравоохранения всех регионов Украины. А департаменты обеспечили информирование каждого профильного сотрудника области.
Также в организации напомнили, что пока ни одного случая COVID-19 в Украине не зафиксировано.
Ранее "Страна" приводила рекомендации ВОЗ, как можно остановить распространение коронавируса.
Также мы писали, что ВОЗ намерена бороться с ложными рекомендациями по лечению вызванного коронавирусом заболевания.