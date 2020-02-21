Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон готовится подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля.

"США и "Талибан" вовлечены в широкомасштабные переговоры по содействию политическому урегулированию, которое положило бы конец войне в Афганистане, сокращению присутствия США и сил союзников в стране, и обеспечению того, чтобы никакая террористическая группировка более не использовала бы землю Афганистана для угроз США и их союзникам", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу госдепом США от имени Помпео, передает Интерфакс.

"В последние недели в рамках консультаций с правительством Национального единства (Афганистана) американские переговорщики в Дохе пришли к соглашению с "Талибаном" о значительном сокращении насилия в Афганистане на национальном уровне. После успешного исполнения этого соглашения, ожидается подписание договоренностей между США и "Талибаном". Мы готовимся к тому, что подписание состоится 29 февраля, вскоре вслед за этим начнутся межафганские переговоры", - отмечается в сообщении.

По словам Помпео, "вызовы остаются, но прогресс, достигнутый в Дохе, внушает надежду и являет собой настоящую возможность, и США призывают всех афганцев использовать этот момент".

В Афганистане в полночь с пятницы на субботу по местному времени должен вступить в силу режим сокращения насилия, который власти страны и силы международной коалиции согласовали с движением "Талибан".

Ранее в пятницу соответствующую информацию распространил Совет национальной безопасности Афганистана. Представитель совета Джавед Фейсал указал, что режим будет действовать неделю и будет предшествовать подписанию соглашения между талибами и Вашингтоном.

Напомним, что прямые переговоры между США и "Талибаном" начались в 2018 году. Пока переговорный процесс проходил фактически безрезультатно, а в сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп даже заявлял, что переговоры с группировкой "мертвы".

Однако в январе талибы заявили, что рассчитывают на скорое подписание мирного договора с США, проект которого уже готов. В США требуют, чтобы талибы на деле продемонстрировали, что они готовы снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.

Также сообщалось, что ранее Болтон критиковал Трампа за контакты с Талибаном и переговоры с КНДР.