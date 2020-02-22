Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны создаст рабочую группу. Она будет расследовать обострение на Донбассе 18 февраля.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуги народа" и член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия в Киеве.

"Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Представители комитета, которые в нее войдут, имеют доступ к государственной тайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить информацию. Группа будет работать следующим образом: посылаем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, анализируем материалы, после чего будет финальный доклад на комитете", - сказал Арахамия.

А другой член комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук сообщила, что вместе с коллегами по комитету ежедневно будет получать информацию о событиях на фронте.

"Мы проголосовали за вопрос о том, что, я надеюсь, с понедельника нас, как комитет, будут ежедневно информировать о ходе событий на фронте. Объединенный штаб ООС будет персонально информировать каждого члена комитета о том, что происходит на фронте, чтобы мы имели самую полную и объемную информацию, чтобы потом не было слухов, которые используются в гибридной информационной войне", - пояснила Верещук.

Как писала "Страна", в результате обстрелов украинских позиций 18 февраля в районе Золотого погиб гранатометчик 72-й Отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.

Мы также рассказывали, что в Украине собрались запретить называть имена погибших на фронте до оповещения их семей.