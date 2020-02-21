В прошлом году на дорогах Украины выросло число ДТП с участием лицензированного транспорта
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием лицензированного автотранспорта по перевозке пассажиров и опасных грузов в 2019 году увеличилось на 4,9%.
Об этом рассказал глава Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Александр Погорелый в ходе публичного отчета о результатах деятельности ведомства за 2019 год.
"Безопасность на транспорте – основная функция нашего органа… Тут хотелось бы обратить внимание, что в 2019 году при участии лицензированных транспортных средств произошло 2829 случаев ДТП, что на 4,9% больше, чем в предыдущем периоде", - сообщил Погорелый.
Он также привел данные относительно количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожном транспорте: их количество составило 1202, что на 1,8% больше, чем годом ранее. В таких ДТП погибло 354 человека, что превысило количество погибших в 2018 году на 20,8%. Также увеличилось количество пожаров в поездах – до 24 случаев в 2019 году, что на 33,3% больше, чем годом ранее.
Глава Укртрансбезопасности отметил, что в большинстве случаев аварий связано с устаревшим транспортным парком.
Также Погорелый отметил, что в Укртрансбезопасности ведется работа по увеличению количества инспекторов на дорогах.
"Сейчас на дорогах 141 инспектор, что, на наш взгляд, очень мало, и мы работаем в направлении увеличения их количества", - сказал глава ведомства.
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