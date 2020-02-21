Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция будет просить суд об аресте минимум семи граждан - участников беспорядков 20 февраля в Новых Санжарах. Некоторые из них скоро получат подозрения.

Об этом чиновник сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Вчера задержали много людей, 24 человека сходу задержали. Задержали, потом отпустили. Кроме одного, потому что достаточные основания появятся чуть позже, когда будет документальное подтверждение. Кроме одного – того, кто разогнал "Ниву", будучи пьяным вдрабадан, и направил эту "Ниву" на строй нацгвардейцев. Он по статье 208 задержан", - сообщил Аваков.

Видео: YouTube/ Shuster online

По его словам, еще шестеро граждан в ближайшие сутки получат "подозрения с предложением суду прямого ареста".

"Это те, кто бросил тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом, сломанными костями. Это те, кто бросал камни в этот автобус. Это безумные люди, которые бросают камни в автобус с людьми, которые находятся потенциально под карантином. Это те, кто активно дрался с полицейскими, и препятствовал их нормальной работе. Это те, кто кричал: "Мы вас всех сожжем". Еще там были крики, когда кричали в адрес иностранцев, которые с нами приехали. И еще были призывы, и часть из них были пьяными призывами, а часть – трезвыми", - рассказал министр.

Аваков также признал, что дал команду не вооружать полицию и Нацгвардию в Новых Санжарах средствами нападения.

"Они все были без резиновых палок, ребята были с голыми руками и щитами. Для того, чтобы не возникло потом ощущений, как некоторые говорили, что "нас тут избили зверски", - пояснил он.

Министр добавил, что среди протестовавших нет ни одного пострадавшего.

"У нас есть ситуация, когда одной женщине стало плохо, и десять пострадавших полицейских. Один из которых, мы думали, что он находится вообще на грани жизни вчера. Слава Богу, обошлось", - сказал Аваков.

Напомним, вчера министр лично прибыл на место беспорядков. В Новых Санжарах он заявил, что к раскачиванию ситуации причастны некоторые политики.