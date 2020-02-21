Сегодня, 21 февраля 2020 года, вводится в действие Закон № 233-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования", который вступил в силу 21 ноября 2019 года.

Закон официально опубликован в газете "Голос Украины" 20 ноября, напоминает Юрлига.

Законом вносятся изменения в Водный, Земельный кодексы, КУоАП, законы "О местном самоуправлении в Украине" и "О местных государственных администрациях".

Запрещается ограничение общего водопользования, в том числе ограничение купания и плавания на лодках, любительского и спортивного рыболовства, причаливания к берегу в светлую пору суток в связи с нахождением земельных участков прибрежных защитных полос (пляжной зоны) в пользовании юридических или физических лиц, кроме предусмотренных законом случаев.

Гражданам обеспечивается беспрепятственный и безоплатный доступ к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме земель охранных зон, зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон и зон особого режима использования земель, а также земельных участков, на которых расположены:

гидротехнические, гидрометрические и линейные сооружения;

объекты повышенной опасности;

пансионаты, объекты реабилитации, спорта, санатории и другие лечебно-оздоровительные заведения, детские оздоровительные лагеря, имеющие соответствующие предусмотренные законом документы на сооружения и на осуществление соответствующей деятельности;

объекты природно-заповедного фонда, культурного наследия.

Ограничение доступа граждан любым способом (в том числе путем обустройства ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, а также взимание за него платы является основанием для прекращения права пользования земельными участками прибрежных защитных полос по решению суда.

Законом запрещается в прибрежных защитных полосах обустраивать ограждения или другие конструкции, препятствующие доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме предусмотренных законом случаев. В пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос также запрещается обустраивать ограждения или другие конструкции, препятствующие доступу граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах.

Такие ограждения или другие конструкции их владельцы демонтируют в течение 10 дней после получения письменного требования местной государственной администрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. В случае невыполнения такого требования ограждения или другие конструкции демонтируются по решениям местной госадминистрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Расходы соответствующего местного бюджета, связанные с демонтажем ограждений или других конструкций, возмещаются их владельцами.

Если невозможно установить владельца ограждения или других конструкций или лицо, по решению которого они были установлены, оплата работ, связанных с демонтажем, возлагается на человека, в пользовании которого находится земельный участок, на котором установлены ограждения или другие конструкции.

Законом статья 60 КУоАП дополнена частями второй и третьей. Установлено, что:

- ограничение любым способом беспрепятственного или безоплатного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме предусмотренных законом случаев, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 400 НМДГ (от 3400 до 6800 грн.) и на должностных лиц - от 400 до 700 НМДГ (от 6800 до 11 900 грн.).

Такие действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 400 до 700 НМДГ (от 6800 до 11 900 грн) и на должностных лиц - от 700 до 1000 НМДГ (от 11 900 до 17 000 грн).

Ограждения или другие конструкции, которые установлены до вступления в силу Закона и препятствуют доступу граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов (кроме установленных законом случаев), подлежат демонтажу в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного Закона.

Расходы местного бюджета, связанные с демонтажем указанных ограждений или других конструкций, будут возмещать их владельцы.

Напомним, Зеленский подписал закон о запрете ограничивать доступ к побережью водоемов еще в конце прошлого года.

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