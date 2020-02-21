Территориальные органы государственной налоговой службы фиксируют случаи нарушения работодателями гарантий в оплате труда.

В частности, в январе 2020 года волынские налоговики поинформировали профильные комиссии при органах местной власти о 918 таких случаях, информирует Юрлига.

Основанием для официального информирования органов власти стала поданная работодателями отчетность, анализ которой засвидетельствовал: субъекты хозяйствования допускают случаи выплаты зарплат на уровне меньше минимального.

Именно 249 таких работодателей пригласили на заседание соответствующих комиссий при органах местной власти, а 1364 представителя субъектов хозяйствования пообщалось с представителями ГНС относительно причин нарушений социальных гарантий наемным работникам.

Большинство из заслушанных работодателей прислушивались к аргументам представителей органов власти.

В Главном управлении ГНС в Волынской области отмечают: анализ уровня зарплаты наемных лиц - одно из приоритетных заданий в работе налоговиков.

Именно от показателей оплаты труда сегодня зависит не только финансирование социальных программ, но и гарантированные государством выплаты и будущее пенсионное обеспечение каждому работающему официально.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов.

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