Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав. До 1 марта группа должна проанализировать ход медреформы и внести предложения о дальнейших шагах.

Как сообщает сайт главы государства, соответствующий указ № 55/2020 Зеленский подписал 21 февраля. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Рабочей группе предстоит оценить реализацию государственных гарантий медицинского обслуживания населения и готовность учреждений здравоохранения к оказанию разных видов медпомощи. Рабочая группа имеет право взаимодействовать с другими вспомогательными органами и службами, вузами и предприятиями, запрашивать у них необходимую информацию и документы.

По результатам анализа члены группы внесут предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: финансированию, совершенствованию системы подготовки и врачей, повышению их заработной платы, научному сопровождению системы здравоохранения.

Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли опытные врачи Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко и представители профильных вузов.

"Страна" напоминала, что с 1 апреля стартует второй этап медреформы, и рассказывала, чего украинцам от него ожидать.

Мы также приводили заявление Зеленского, что украинцы ничего не знают о медреформе.