В Винницкой области 83-летняя бабушка дважды ожила после клинической смерти.

Когда старушка очнулась, начала смеяться и шутить над врачами.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Женщина улыбается и говорит, что еще двигается.

"Старушка 10 часов пролежала без признаков жизни, и врачи констатировали ее смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. Как вдруг - покойница ожила", - говорится в сюжете.

"Померили ей пульс - пульса нет, сделали кардиограмму - прямая линия, мерили давление - его тоже нет. Сказали, все, можете закрывать зеркала и свечку зажигать", - вспоминает врач.

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