В Одессе неадекват чуть не подстрелил ребенка у остановки на улице. Видео
В Одессе произошла стрельба 20 февраля рядом с остановкой общественного транспорта.
Об этом информирует пресс-служба местной полиции.
Утверждается, что до приезда полиции люди самостоятельно задержали нападавшего и отобрали у него оружие.
Стрельба же произошла на улице Среднефонтанской. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.
У него изъяли два пистолета, похожих на травматические, и нож. Следователи устанавливают, откуда у задержанного оружие.
Свидетели говорят, что неадекват хотел подстрелить ребенка.
Это заметил водитель автомобиля, который проезжал мимо и сказал об этом пассажиру. "Я мгновенно, наверное сработал отцовский инстинкт, так как я стал отцом полтора года назад", - рассказывает мужчина, который сумел остановить нападавшего.
Ранее "Страна" информировала, как в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия.
Также мы рассказывали, что НАБУ собирается арендовать тир для стрельбы из пистолета и штурмовой винтовки.