В Одессе произошла стрельба 20 февраля рядом с остановкой общественного транспорта.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Утверждается, что до приезда полиции люди самостоятельно задержали нападавшего и отобрали у него оружие.

Стрельба же произошла на улице Среднефонтанской. 45-летний местный житель несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.

У него изъяли два пистолета, похожих на травматические, и нож. Следователи устанавливают, откуда у задержанного оружие.

Свидетели говорят, что неадекват хотел подстрелить ребенка.

Это заметил водитель автомобиля, который проезжал мимо и сказал об этом пассажиру. "Я мгновенно, наверное сработал отцовский инстинкт, так как я стал отцом полтора года назад", - рассказывает мужчина, который сумел остановить нападавшего.

Ранее "Страна" информировала, как в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим из пневматического оружия.

Также мы рассказывали, что НАБУ собирается арендовать тир для стрельбы из пистолета и штурмовой винтовки.