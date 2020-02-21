В Киеве кусок моста упал на проезжающий мимо автомобиль. Видео
Неприятный инцидент произошел на столичном Дегтяревском путепроводе в пятницу, 21 февраля. Там от моста на проезжавшую мимо машину упали бетонные обломки.
Кроссовер как раз проезжал под мостом, когда на него свалились обломки путепровода. В итоге у машины оказалось разбито переднее стекло, сильно поврежден капот. Также бетонные куски оставили вмятины на крыше авто.
Представители Киевавтодора в комментарии заверили, что разбираются с инцидентом.
Если докажут, что от моста действительно отпали куски бетона - владельцу авто выплатят компенсацию.
Ранее "Страна" сообщала, что грузовикам запретили проезд по мосту Патона в Киеве.
Также мы писали, что в Виннице беременная женщина пыталась спрыгнуть с моста, но ее вовремя силой удержали патрульные.
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