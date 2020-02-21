Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по поводу неличного голосования внефракционного депутата Владислава Поляка. Его не раз в течение дня уличали в кнопкодавстве в Верховной Раде.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса.

Генеральный прокурор внес сведения о действиях парламентария в Единый реестр досудебных расследований по факту голосования вместо другого народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля 2020 года.

Таким образом введена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов за неличное голосование.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Ранее "Страна" публиковала видеозапись с кнопкодавством Поляка.

Мы также писали, что 16 января вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.