У Рябошапки открыли первое уголовное дело против депутата-кнопкодава
Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по поводу неличного голосования внефракционного депутата Владислава Поляка. Его не раз в течение дня уличали в кнопкодавстве в Верховной Раде.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса.
Генеральный прокурор внес сведения о действиях парламентария в Единый реестр досудебных расследований по факту голосования вместо другого народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады 21 февраля 2020 года.
Таким образом введена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов за неличное голосование.
Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Ранее "Страна" публиковала видеозапись с кнопкодавством Поляка.
Мы также писали, что 16 января вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.