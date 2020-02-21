Полиция уже возбудила уголовное дело против одного из участников беспорядков, которые произошли вчера в Новых Санжарах. Всего были задержаны 24 человека.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Что есть на сегодня. У нас вчера было задержано 24 человека. Один человек до сих пор задержан. Задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и, соответственно, будет привлекаться к ответственности по 345 ст. Уголовного кодекса Украины, это - угроза сотруднику правоохранительных органов", - заявил Варченко

При этом в полиции отметили, что 23 людей уже отпустили. Задержанным остался мужчина, который, будучи пьяным, пытался наехать на нагвардейцев на автомобиле.

Напомним, что в четверг, 20 февраля, жители города Новых Санжар на Полтавщине протестовали против госпитализации в местном санатории украинцев и граждан других стран, эвакуированных из Уханя.

Мы показывали, как новосанжарцы встречали автобусы со своими согражданами при помощи камней и костра.