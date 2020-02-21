Народный депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Павленко в третий раз стал отцом. Его супруга Юлия родила мальчика.

Радостной новостью 44-летний парламентарий поделился в своем Facebook.

"У меня сегодня родился сын. Это настоящее чудо. Чудо новой жизни, новых желаний, новых надежд и ожиданий, новой ответственности! Сегодня я уже в третий раз стал сильнее. В третий раз, так как имею двух замечательных старших сыновей - Виктора и Алексея", - сообщил Павленко.

Затем он поблагодарил Бога, судьбу и жену за "щедрый дар" и возможность почувствовать безумное счастье.

Депутат опубликовал фото бирки, которые обычно надевают младенцам в роддомах.

17 февраля "Страна" сообщала, что 30-летняя народный депутат Анна Скороход родила мальчика.

А летом стал отцом тогда еще нардеп из "Радикальной партии" Сергей Рыбалка.