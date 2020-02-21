В ряде городов Соединенных Штатов участились нападения на людей азиатской внешности. Особенное внимание американских расистов привлекают люди, которые носят медицинские маски.

Подобные инциденты связаны с паникой внутри США по поводу распространения коронавируса COVID-19.

Об этом стало известно из результатов журналистского расследования телеканала CNN.

Из-за неосведомленности и дезинформированности о китайском коронавирусе люди все чаще прибегают ко ксенофобским и расистским нападениям на американцев или иностранцев азиатского происхождения.

Сообщается о случае в Нью-Йорке, где мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица и обзывал ее нецензурными словами. Еще один инцидент произошел в метро Лос-Анджелеса, где мужчина выкрикивал оскорбительные заявления в сторону китайцев.

Также в штате Индиана зафиксированы несколько случаев отказа людям азиатской внешности в заселении в отелях. В свою очередь рестораны китайской и других кухонь Азии претерпевают огромный спад посещаемости.

Ранее мы писали о том, что в связи с эпидемией коронавируса Российская Федерация закрыла границы с Китаем и запретила въезд в страну гражданам этого государства.

Также "Страна" публиковала обращение Зеленского в связи с инцидентом в Новых Санжарах. Президент Украины заявил, что самым страшным вирусом является вовсе не коронавирус.