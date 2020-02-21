В Италии выявлено и подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом Covid-19. В связи со вспышкой заболевания изолированы 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

14 зараженных человек проживают в городке Кодоньо в северной провинции Ломбардия. Еще два случая зафиксированы тоже на севере - в городе Падуя в регионе Венето. Среди заболевших есть врачи и медсестры больницы Кодоньо. Причем первый выявленный заболевший, 38-летний житель Кастильоне д'Адда, общался с другом, недавно вернувшимся из Китая.

В связи со вспышкой заболевания в названных регионах для 250 человек, контактировавших с заболевшими, введен режим обязательного карантина. Кроме того, изолированы десять населенных пунктов, общее число жителей которых составляет около 40 тысяч человек.

По распоряжению местных властей закрыты все общественные учреждения.

Ранее "Страна" сообщала, что первые больные коронавирусом выявлены 21 февраля в Израиле и Ливане.

А позавчера от вируса умерли два человека в Иране.