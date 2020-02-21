С апреля этого года вступает в силу закон, которым предусматриваются огромные штрафы для владельцев горючего без лицензии.

Так, с 1 апреля, в случае хранения горючего без наличия документов, подтверждающих его лицензию, к украинцам будет применяться штраф в размере 500 тысяч гривен.

Данная санкция предусмотрена ст. 17 Закона № 481/95-BP "О государственном регулировании производства и обращении спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", собщили в Государственной налоговой службе Житомирщины.

Согласно статье 15 того же закона был установлен исчерпывающий список документов, на основании которых будет выдаваться лицензия на право хранения горючего. Среди них:

документы, подтверждающие право собственности или право пользования земельным участком, или другое предусмотренное законодательством право землепользования на земельный участок, на котором расположен объект оптовой или розничной торговли горючим или хранения горючего, действующие на дату подачи заявления и/или на дату введения такого объекта в эксплуатацию, любого целевого назначения;

акт ввода в эксплуатацию объекта или акт готовности объекта к эксплуатации, или сертификат о приеме в эксплуатацию законченных строительством объектов, или другие документы, подтверждающие прием объектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством, относительно всех объектов в месте оптовой или розничной торговли горючим или хранения горючего, необходимых для оптовой или розничной торговли горючим или хранения горючего.

разрешение на начало выполнения работ повышенной опасности и начало эксплуатации (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности.

Стоит отметить, что временно, до 1 января 2022 года, объекты хозяйствования смогут получать лицензию на право хранения горючего на соответствующее место осуществления такой деятельности без подачи акта ввода в эксплуатацию объекта или акта готовности объекта к эксплуатации, или сертификата о приема в эксплуатацию законченных строительством объектов, или других документов, подтверждающих прием объектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством, относительно объектов, необходимых для осуществления соответствующей деятельности, при условии подачи копий документов, подтверждающих право собственности на такие объекты недвижимого имущества, выданных в установленном законодательством порядке до 1 января 2014 года;

Напомним, что с 14 января, в соответствии с новым правилами розничной торговли нефтепродуктами, разрешено торговать нефтепродуктами в мелкой расфасовке на стационарных АЗС и наливать топливо в тару покупателя.

Также мы писали о том, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский призвал сети автозаправочных станций снизить цены на топливо.