Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу скандальных событий в Новых Санжарах 20 февраля. В нем он прокомментировал пение гимна медиками больницы, узнавшими, что к ним не везут эвакуированных.

"Многих из нас впечатлили кадры, когда персонал медучреждения, узнав, что людей везут не к ним, начал исполнять гимн Украины. Но мы не должны забывать ключевую строчку: "и покажем, что мы, братья, казацкого рода". А казацкий род - это мужественно стоять один за другого, брат за брата, плечом к плечу. И никогда не бросать своих", - сказал глава государства.

По его убеждению, на Галичине большинство людей сочувствуют и готовы помогать соотечественникам, прибывшим из охваченного коронавирусом региона.

"В тоже время я уверен, что человеческое равнодушие не имеет географических признаков. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому поведение отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь этот регион и разъединять Украину. Как бы этого ни хотелось нашим врагам", - завершил мысль Зеленский.

Ранее "Страна" писала, что в обращении президент пообещал найти и наказать организаторов беспорядков в Новых Санжарах. Полное видео обращения можно посмотреть здесь.

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