Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан в санаторий на Полтавщине.

Он пообещал, что инициаторы вчерашних беспорядков будут наказаны.

"Заказчики и организаторы понесут ответственность. Я рад, что не только правоохранительные органы начали разбираться в этой ситуации, но и общество. Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые зафиксировали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли" - заявил президент.

Он добавил, что "всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовится к следующим спектаклям", хочет сказать следующее.

"Есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения общие. И ответственность общая. Для кого-го политическая, а для кого-то - уголовная.

Времена, когда можно зарабатывать баллы за счет нацбезопасности - закончились. Вчера по вашей указке не просто бросали камни в автобусы с людьми. Это было камни в остатки вашего достоинства и чести. А поэтому еще раз подчеркиваю: заказчики и организаторы понесут ответственность" - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что вчера жители Новых Санжар выступили против госпитализации в местном санатории украинцев и других граждан, эвакуированных из Уханя. Протестующие вступили в столкновения с правоохранителями.

Также мы рассказывали как новосанжарцы встречали автобусы со своими согражданами при помощи камней и костра.