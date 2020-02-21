Государственный департамент США объявил о семидневном сокращении насилия в Афганистане. О нем Соединенные Штаты договорились с талибами. Оно должно начаться в пятницу вечером по местному афганскому времени.

Это событие прокомментировал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

"После десятилетий конфликта мы пришли к соглашению с талибами о значительном сокращении насилия в Афганистане. Это важный шаг на долгом пути к миру, и я призываю всех афганцев воспользоваться этой возможностью", - написал Помпео 21 февраля.



США добиваются мирного соглашения в рамках исполнения пожелания президента Дональда Трампа вывести американские войска из Афганистана. Ожидается, что первым шагом на этом пути будет сокращение войск с 12-13 тысяч до 8600 человек.

Помпео заявил, что США готовятся к подписанию соглашения с талибами 29 февраля. Подписание зависит от успешности осуществления сокращения насилия.

"Вскоре после этого начнутся внутриафганские переговоры, которые будут основаны на этом фундаментальном шаге по обеспечению всеобъемлющего и постоянного прекращения огня и будущей политической дорожной карты для Афганистана", - сказал госсекретарь.

Как писала "Страна", 17 февраля представитель "Талибана" Сухаил Шахин заявил о достижении договоренности с США о прекращении боевых действий на территории Афганистана.

Также мы сообщали, что Украина собирается участвовать в военных миссиях в Афганистане и Ираке.