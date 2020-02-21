В пятницу, 21 февраля, на следующий день после беспорядков в Новых Санжарах, которые разгорелись из-за размещения эвакуированных из Китая, Владимир Зеленский выступил с обращением. В нем он пообещал наказать провокаторов, а также осудил радость львовских медиков, которые узнали, что прибывшие из Уханя поедут не к ним.

Собрали главные тезисы речи президента.

Экзамен коронавирусом

Свою речь президент начал с того, что ситуация с эвакуированными из Китая стала экзаменом для украинского общества.

"В истории каждой нации есть времена, когда ей приходится сдавать непростой экзамен и отвечать на жизненно важные вопросы. Мы есть или нас нет? Мы толпа или сплоченный народ? Мы стало или нация? Мы жители или граждане? Не единожды мы сдавали такой экзамен успешно. История с коронавирусом и возвращение наших граждан - это очередной экзамен для нашего общества".

Владимир Зеленский поприветствовал тех, кто вернулся в Украину. Поблагодарил экипаж самолета, журналистов, которые сопровождали группу, работников министерств и всех, кто прикладывал усилия для возвращения украинцев домой. И заявил, что отношение государства к гражданину меняется.

"Каждый украинец должен четко знать: мое государство меня не оставит. И не важно кто я: пленный моряк, политический заключенный, активист, девушка с собачкой или любой простой человек, который оказался в эпицентре нового вируса... Для нас каждый украинец незаменим." - сказал глава государства.

Также он добавил, что большинство прибывших 95, 96, 97 года рождения. "Это фактически дети. Среди них есть 8-летний мальчик. Это граждане практически из всех областей Украины. Это наши украинцы. Не прокаженные, не с рогами и копытами, а обычные нормальные люди. Они пришли предварительный осмотр и они точно ждали другого приема на своей родной земли" - заявил Зеленский и перешел к тому, что подстрекателей вчерашних беспорядков найдут и накажут.

"Заказчики беспорядков будут наказаны"

Важно заявление президента о том, что будут наказывать подстрекателей протестов. "Страна" о них неоднократно рассказывала.

Одним из первых выступил экс-губернатор Львовщины Олег Синютка, который заявил, что людей из Уханя везут в Галичину чуть ли не для мести за то, что голосовал этот регион за Порошенко.

Это был явный элемент нагнетания ситуации со стороны "Европейской солидарности", которая таким образом мобилизовывала электорат - по сути, раздувая самые мракобесные настроения.

Накануне заезда эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый коронавирус, панические настроения поднялись во всех регионах, куда по слухам, должны были их привезти. Участвовали в этом и "Слуги народа" (например, в Обуховском районе - Александр Дубинский).

При этом центральные власти по сути подогревали эти настроения, не давая информации. Вместо этого место размещения засекретили и держали в тайне до последнего. Что вызывало еще больше ажиотажа. Правда, об этом Зеленский сказать забыл.

В Новых Санжарах наиболее манипулятивно провоцировали протесты местные руководители, распространяя накануне бунта фейки, что в санаторий везут инфицированных, а село после этого превратится в лепрозорий.

Информация об этом появилась в контролируемом местной ОТГ паблике "Голос Новосанжарщины".

Еще один фактор нагнетания паники - это позиция отдельных представителей ПЦУ. В Новых Санжарах это был настоятель местного храма Преображения Господня Дмитрий Педина. Он призвал местных жителей "не быть равнодушными", называл украинцев из Уханя "депортированными". Также в сети заметили видео, где он толкается с полицией.

В Тернопольской же области молебен против приезда в область людей из Уханя возглавил местный протоиерей ПЦУ Василий Мариновский. Это настоятель храма Святой Троицы в Микулинцах - поселке, где расположен санаторий "Медоборы", куда изначально планировали селить эвакуированных из-за коронавируса.

Сам Зеленский перед прилетом самолета из Уханя намекал на каких-то политических провокаторов, в особняки которых он привезет эвакуированных, но имен он не назвал.

Сегодня, уже после реальных беспорядков, он вернулся к теме организации беспорядков и наказания за это. Правда, привязав к этому вопросу тему протестов против рынка земли - что, мол, и его тоже раздувают провокаторы.

Зе повторил версию, которая муссируется сейчас в Сети - о том, что коронавирус-протесты разжигают те же, кто выходит против продажи земли. Видимо, президент пытается с помощью корона-истерии решить и свою проблему с земельным законом.

Приведем полную цитату президента:

"Я знаю, что у некоторых жителей возникло беспокойство, что некоторые намеренно сеяли панику, а потом подстрекали к этому варварству. Заказчики и организаторы понесут ответственность. Я рад, что не только правоохранительные органы начали разбираться в этой ситуации, но и общество. Все фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые зафиксировали массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли.

Всем режиссерам-постановщикам этого погорелого театра, который, наверное, готовится к следующим спектаклям, я хочу сказать следующее. Есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции. Есть интересы Украины. В такие моменты ей нужна не фейковая, а настоящая солидарность. В такие времена победы и поражения общие. И ответственность общая. Для кого-го политическая. а для кого-то - уголовная.

Времена, когда можно зарабатывать баллы за счет нацбезопасности - закончились. Вчера по вашей указке не просто бросали камни в автобусы с людьми. Это было камни в остатки вашего достоинства и чести. А поэтому еще раз подчеркиваю: заказчики и организаторы понесут ответственность" - заявил президент.

Упрек поющим гимн львовянам

В своей речи он затронул тернопольские молебны, о которых говорилось выше, и блокировку госпиталя во Львовской области. А также кадры, на которых сотрудники госпиталя в Винниках Львовской области поют гимн, после того, как узнали, что к ним не привезут эвакуированных из Уханя.

"Многих из нас впечатлили кадры, когда персонал медучреждения, узнав, что людей везут не к ним, начал исполнять гимн Украины. Но мы не должны забывать ключевую строчку "и покажем, что мы, братья, казацкого рода". А казацкий род - это мужественно стоять один за другого, брат за брата, плечом к плечу. И никогда не бросать своих", - сообщил Зеленский.

При этом он добавил, что это не повод осуждать весь регион в целом.

"В тоже время я уверен, что человеческое равнодушие не имеет географических признаков. И большинство людей на Львовщине и Тернопольщине были готовы помогать принять у себя эвакуированных украинцев. Поэтому повеление отдельных врачей и жителей не может стать поводом клеймить весь этот регион и разъединять Украину. Как бы этого ни хотелось нашим врагам" - сказал президент.

Что происходит в Новых Санжарах

Также президент рассказал об обстановке в санатории в Новых Санжарах, где на обсервацию размещены эвакуированные и те, кто их сопровождал.

Ранее власти говорили о карантине, но буквально со вчерашнего дня подкорректировали термин. В Минздраве объявили, чем обсервация отливается от карантина. Это такая форма наблюдения, когда в отличие от карантина, люди внутри помещения не изолированы и могут свободно общаться между собой.

"Отдельно хочу сказать, что происходит в санатории в Новых Санжарах. Мы подготовили безопасные условия нахождения в обсервации, учитывая все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые эвакуировали своих граждан из Китая. Это будет двухнедельный термин усиленного медицинского наблюдения. Все эвакуированные и персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты и находятся под круглосуточным наблюдением врачей. На этот момент ни у кого нет симптомов ОРВИ, в том числе повышенной температуры" - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня будут проведены контрольные тесты на наличие признаков вируса,а результаты тестов сообщат в ближайшее время. Он уверил, что ситуация стабильная и контролируемая.

"Мы должны сберегать холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Самый страшный вирус - это вирус ненависти, его симптомы сразу заметны, потому что в какой-то момент ты забываешь, что ты человек и рядом с тобой находятся такие же люди. Я желаю крепкого иммунитета от этого вируса, да и от всех других" - резюмировал президент.