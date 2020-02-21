Президент Владимир Зеленский выступил с обращением по поводу событий, произошедших вчера в Новых Санжарах в связи с госпитализацией туда эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран.

Видео обращения было опубликовано в пятницу, 21 февраля на всех официальных страницах главы государства.

Президент поблагодарил правоохранителей и всех причастных к успешной госпитализации эвакуированных из охваченного коронавирусом Уханя.

"В следующие две недели мы с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - сказал Зеленский.

Видео: Офис Президента Украины

Напомним, что вчера жители Новых Санжар выступили против госпитализации в местном санатории украинцев и других граждан, эвакуированных из Уханя. Протестующие вступили в столкновения с правоохранителями.

Также мы рассказывали как новосанжарцы встречали автобусы со своими согражданами при помощи камней и костра.