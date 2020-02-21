В Министерстве охраны здоровья сообщили, что эвакуированные из Уханя люди и члены перевозившего их экипажа помещены не на карантин, а на обсервацию. Поэтому они могут свободно общаться между собой.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на выступление замминистра здравоохранения Дмитрия Коваля на брифинге в Киеве.

"Это не карантин, это обсервация. Мы не имеем права изолировать людей, они могут свободно общаться между собой. Обсервация касается только помещения", - сказал чиновник.

Коваль также проинформировал журналистов, что все люди, находящиеся на обсервации в Новых Санжарах, здоровы. Признаков заболеваний у них нет.

"Они едят из одноразовой посуды, которую перед утилизацией обрабатывают в соответствии с санитарными нормами. Для эвакуированных организовано отдельное водоснабжение и канализация. Сточные воды также обрабатываются в соответствии с санитарными нормами. Никакой угрозы для окружающих нет", - рассказал о подробностях жизни уханьцев замминистра.

Коваль добавил, что пребывание в месте обсервации министра здравоохранения Зоряны Скалецкой не повлияет на работу министерства.

На том же брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что на территории Новых Санжар спокойно. Периметр санатория охраняют 320 нацгвардийцев, 70 представителей Национальной полиции и 16 работников ГСЧС.

Еще Геращенко сообщил, что из задержанных вчера 24 зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах 23 идентифицированы и отпущены домой. Одного человека задержали за дерзкое нарушение общественного порядка.

Между тем пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко увидел во вчерашних беспорядках на Полтавщине руку Кремля.

Ранее "Страна" приводила мнения "слуг народа" о вакханалии в Новых Санжарах.