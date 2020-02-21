Вчера в Харькове, после противостояния "Шахтера" и "Бенфики" футбольные хулиганы избили болельщика из Португалии. Вскоре пострадавший иностранец был доставлен в больницу.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что в четверг, 20 февраля, после футбольного матча между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой", неизвестные нанесли телесные увечья болельщику, который приехал за своей командой в Харьков из Португалии.

Полиция узнала об инциденте от медиков, которые доставили потерпевшего в больницу. Правоохранители узнали, что 30-летний гражданин Португалии обратился за помощью к скорой. Он сообщил врачам, что около 22:20 возле стадиона "Металлист" неизвестные избили его. Португалец обошелся ушибами и ссадинами.

Следователями информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции заявили, что для выяснения всех обстоятельств происшествия в больницу выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела. Во время общения с полицейскими мужчина отметил, что ни к кому не имеет претензий и просит остановить проверку по данному поводу.

Скриншот: Полиция Харьковской области в Фейсбук

Напомним, что вчера в Харькове в рамках 1/16 Лиги Европы "Шахтер" принимал "Бенфику". По итогам матча донецкий клуб одолел португальцев с минимальным отрывом - 2:1.

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