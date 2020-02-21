Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) обеспокоили несколько случаев заражения коронавирусом COVID-19, который продолжает распространяться по разным странам. В вызвавших тревогу экспертов случаях не понятен механизм передачи заболевания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Хотя общее количество случаев COVID-19 за пределами КНР остается сравнительно небольшим, но мы обеспокоены количеством тех случаев, в отношении которых нет ясных данных по передаче - таких как история поездок в КНР или контакт с зараженным лицом", - сказал глава организации.

Гебрейесус также сообщил свежие данные, что за пределами Китая сейчас подтверждены 1152 случаев COVID-19 в 26 странах. Больше всего - в Южной Корее. Восемь зараженных вирусом умерли.

По словам гендиректора ВОЗ, эксперты организаци работают в Пекине, в провинциях Сычуань и Гуандун, а 22 февраля отправятся в Ухань - эпицентр распространения вируса. Он отметил, что заболеваемость в провинции Хубэй снижается, но растет в провинции Шаньдун.

Кроме того, Гебрейесус похвалил действия КНР и других государств в борьбе с вирусом.

"Контрмеры Китая и других стран дают нам шанс сдержать распространения коронавируса", - выразил он надежду.

Как писала "Страна", сегодня в Китае диагностирован первый случай повторного заболевания коронавирусом.

Мы также сообщали, что в КНР рассчитывают полностью победить коронавирус за 40 дней.