Следователи Государственного бюро расследований провели 30 обысков в помещения Главного управления Нацполиции в Ровенской области в рамках расследования дела об исчезновении автомобилей со спецплощадок. Стоимость пропавших авто превышает 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным Госбюро расследований, предварительно именно сотрудники областного управления Ровенской полиции присваивали себе автомобили со спецплощадок, где находились временно задержанные транспортные средства, признанные вещественными доказательствами по уголовным производствам. Потом полицейские продавали машины, а деньги забирали себе. Общая стоимость пропавших автомобилей, по данным ГБР, превышает 7 миллионов гривен.

В рамках расследования этого дела 19-20 февраля следователи Государственного бюро расследований провели больше 30 обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ровненской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности. Во время обысков они изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов и служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч.3 ст.365 и ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, недавно ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях в связи с ввозом автомобилей по заниженным пошлинам.