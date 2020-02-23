Форвард "Кременчуга" открыл в себе талант к бейсболу на матче против "Днепра". Фото: УХЛ

На этой неделе, в рамках 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) в центральном принципиальном матче сошлись прошлогодние полуфиналисты плей-офф "Днепр" и "Кременчуг".

Первой шайбой в противостоянии отметился экс-форвард "щук", выступающий в составе кременчужан, Кирилл Бондаренко. Нападающий поймал отличный пас на лету от защитника Всеволода Толстушка и стал автором курьезного гола в стиле американской спортивной дисциплины - бейсбола.

Видео: YouTube/ УХЛ

Напомним, что "Страна" писала об итогах 36-го тура Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Донбасс" на выезде разгромил "Ледяных Волков"

Также мы публиковали список лучших хоккеистов лиги по состоянию на январь 2020. Так, автором лучшей шайбы стал спортсмен из харьковского клуба "Динамо".

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться