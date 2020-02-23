На этой неделе, в рамках 36-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) в центральном принципиальном матче сошлись прошлогодние полуфиналисты плей-офф "Днепр" и "Кременчуг".

Первой шайбой в противостоянии отметился экс-форвард "щук", выступающий в составе кременчужан, Кирилл Бондаренко. Нападающий поймал отличный пас на лету от защитника Всеволода Толстушка и стал автором курьезного гола в стиле американской спортивной дисциплины - бейсбола.

Видео: YouTube/ УХЛ

Напомним, что "Страна" писала об итогах 36-го тура Украинской хоккейной лиги, в рамках которого "Донбасс" на выезде разгромил "Ледяных Волков".

Также мы публиковали список лучших хоккеистов лиги по состоянию на январь 2020. Так, автором лучшей шайбы стал спортсмен из харьковского клуба "Динамо".