В четверг, 20 февраля, завершился 36-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари - Матч, в рамках которого "Донбасс" на выезде разгромил "Ледяных Волков", "Днепр" во второй раз в сезоне вырвал победу у "Кременчука", а "Белый Барс" обыграл МХК "Динамо".

"Ледяные Волки" - "Донбасс" 2:10 (1:4, 0:1, 1:5)

Видео: YouTube/ УХЛ

Тур в Киеве начинали местные "Ледяные Волки" и донецкий "Донбасс". Отметим, что оба клуба к этому туру подошли с важными победами, однако в этом матче кому-то суждено было остаться побежденным

Первый период "Волки" начали с заброшенной шайбы от Ивана Федосова, однако она осталась единственной для киевлян аж до середины третьего периода. А вот "Донбасс", в свою очередь, не скупился ни на голевые моменты, ни на заброшенные шайбы. Это вылилось в 10 шайб в ворота "Ледяных Волков", на что хозяева смогли ответить ещё одной шайбой от Кирилла Маландина.

Отметим, что по ходу матча форвард дончан Илья Коренчук оформил хет-трик, а защитник Кирилл Жовнир записал на свой счёт дубль. Также Никита Буценко, Олег Шишлянников и Никита Милехин заработали по 3 очка.

"Днепр" - "Кременчук" 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Видео: YouTube/ УХЛ

Продолжали тур в Кременчуге, где принципиальный матч провели прошлогодние полуфинальные противники "Днепр" и "Кременчук". Как и ожидалось, матч команды провели от ножа, с малым количеством шайб, однако с огромным количеством ярких моментов.

Счёт первыми открыли гости - красивым голом слету отличился форвард Кирилл Бондаренко, подарив своей команде минимальное преимущество. Однако, уже во втором периоде Дмитрий Пугачев прошил новичка кременчужан Никиту Сандырева и сравнял цифры на табло.

Дальше команды играли до первой допущенной ошибки, поэтому ушли в оборону, стараясь не пропустить возможно решающую шайбу. Третий период прошёл без голов, однако с массой опасных моментов у ворот обеих команд, что перевело матч в овертайм.

А вот а дополнительном времени сильнее оказались херсонские "щуки", которые во второй раз в матче отличились в кременчугских воротах и записали вторую в этом сезоне победу над "Кременчуком". Отметим, что решающий гол на свой счёт записал самый результативный защитник УХЛ в текущем сезоне - Сергей Дорофеев.

"Белый Барс" - МХК "Динамо" 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Видео: YouTube/ УХЛ

В Белой Церкви тур своим поединком завершали местный "Белый Барс" и харьковский МХК "Динамо". Прогнозировано, после поражения столичным "Ледяным Волкам", белоцерковцы были более чем заражены забрать три очка в этом матче. Это хозяева площадки доказали ещё в первом периоде, дважды отличившись в воротах Михаила Шевчука.

Дальше, за остальные 40 минут матча, "барсы" ещё 4 раза прошили харьковские ворота, не выпуская харьковчан из их зоны. А харьковчане, в свою очередь, лишь раз ответили на все выпады противника - права на шатаут Кирилла Кучера лишил Ринат Дурдыев.

Стоит отметить, что в составе "Белого Барса" тремя очками отличился форвард Сергей Бабинец.

Фото: УХЛ

Ранее мы публиковали зрелищное видео невероятной шайбы в стиле "лакросс" от нападающего "Днепра" Александра Шибаева.

Также "Страна" сообщала, что Украинская хоккейная лига при поддержке партнеров на прошлых выходных провела две "Тренировки со звездой".