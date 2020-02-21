В зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС уже много лет живет популяция лошадей Пржевальского, которые считаются вымирающим видом. Однако только сейчас ученые задумались, как животным удалось адаптироваться к условиям Полесья.

Об этом говорится в Facebook-посте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"А вы знали, что условия зоны отчуждения очень комфортны для проживания этого вида лошадей? Вызывает удивление? Самых ученых до сих пор очень интересует, как эти животные привыкли к условиям зоны отчуждения", - сказано в записи в соцсети.

Также в Госагентстве напомнили, что 20 лошадей Пржевальского были завезены на территорию ЧАЭС из биосферного заповедника "Аскания-Нова" в 1998 году. Теперь, по подсчетам ученых, их количество выросло как минимум до 110 особей.

"Страна" не раз публиковала эффектные фото грациозных лошадей из Чернобыльского заповедника. Мы также писали, что над зоной отчуждения однажды проплыло облако в форме лошади Пржевальского.