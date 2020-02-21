Дело о поджоге имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой будет расследовать Главное управление Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Главному управлению Национальной полиции в Киевской области", - сказано в сообщении, имя экс-главы Нацбанка не называется.

По данным Офиса генпрокурора, решение о том, кто будет расследовать дело, было принято после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции.

Напомним, 5 сентября на улице Владимирской в Киеве сгорела Audi, на которой передвигался сын банкирши. Авто загорелось, хотя стояло в закрытом дворе, куда можно было попасть лишь через кодовый замок. А утром 17 сентября 2019 года Гонтарева сообщила, что дом ее семьи в селе Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области ночью был сожжен в результате поджога.

"Страна" сообщала о том, что после пожара в особняке уголовное дело было открыто по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога).