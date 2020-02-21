В Ливане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Также зараженный Covid-19 выявлен в соседнем с ним Израиле.

Об этом сообщает межарабский телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на ливанский Минздрав.

Ливанский министр здравоохранения Хамад Хасан на пресс-конференции в Бейруте 21 февраля заявил, что сегодня подтвержден первый случай заражения в стране.

По его словам, вирус обнаружен у 45-летней женщины, которая вернулась из иранского города Кум, где ранее умерли от вируса два человека.

Как сказали в Минздраве, подозрение на коронавирус есть еще у нескольких людей.

В пятницу стало известно и о первом подхватившем вирус Covid-19 в Израиле. Хотя израильские власти отменили все перелеты в Китай и из него, а всех граждан, побывавших в Китае, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде, отправляет на карантин на две недели.

Напомним, "Страна" рассказывала о пришествии коронавируса в Иран.

Мы также сообщали, что в Китае намерены полностью победить коронавирус за 40 дней.