Пятничные цены на нефть сократили падение, которое спровоцировано опасениями из-за вспышки коронавируса.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 по Киеву подешевели $0,94 (1,58%) - до $58,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на $0,66 (1,22%) - до $53,22 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди, в ближайшее время спрос в нефтяной отрасли заметно снизится. Эксперт предполагает, что по миру объемы потребления "черного золота" снизятся на 200 млн. баррелей.

Также он отметил, что обеспокоенность на рынке снижается из-за уменьшения объемов поставок из Ливии и Венесуэлы.

Что касается Саудовской Аравии, то власти государства могут принять решение отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в области координирования объемов добычи ресурса. Учитывая и этот фактор, в Vitol предполагают, что в ближайшее время цены восстановятся до $60-$70 за баррель.

Ранее мы писали о том, что в случае, если у Беларуси будут проблемы с российской нефтью, Украина готова начать транзит для нефтеперерабатывающих заводов этой страны по по нефтепроводу "Одесса - Броды".

После этого стало известно о том, что Путин предложил Лукашенко компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы в триста миллионов долларов.