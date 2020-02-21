Зарплата главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко в январе 2020 года составила 79,6 тысяч гривен, что почти на 10 тысяч гривен меньше, чем в октябре 2019-го (тогда Клименко получил 89 тысяч гривен).

Об этом со ссылкой на данные Национальной полиции пишет 112.ua.

Из 79 600 гривен 40 000 составил должностной оклад главы Нацполиции, оклад за специальное звание – 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, индексация – 929,08 гривны.

А вот заместители Клименко получили в январе значительно меньше. Их зарплаты составили от 34,9 до 65,3 тысяч гривен. Первый замглавы Евгений Коваль заработал в прошлом месяце 41 074 гривны, замглавы Олег Козловский – 56 134, Василий Тетеря – 35 134, замглавы Андрей Крищенко – 65 334, Вадим Троян – 28 692, Максим Цуцкиридзе – 34 868, Алексей Руденко – 65 334, Александр Фацевич – 55 819 грн.

Скриншот: 112.ua

Напомним, "Страна" писала о том, как глава НБУ Смолий в январе трижды получил зарплату.