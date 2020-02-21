В Китае зафиксирован случай повторного инфицирования коронавирусом после выздоровления. Инцидент произошел с пациентом, которого вылечили в январе.

Об этом информирует издание People Daily.

В пятницу, 21 февраля, китайская газета сообщила о китайском пациенте в провинции Сычуань, которого выписали из больницы еще в начале января. Так, спустя 10 дней, во время повторного теста у него обнаружили рецидив болезни.

В связи с этим китайца и его семью госпитализировали для лечения от коронавируса, их дом прошел дезинфекцию.

По состоянию на сегодня, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае составляет 76 567 человек. От смертельного вируса уже погибли 2 249 зараженных.

Напомним, что власти КНР собираются справится с эпидемией коронавируса до конца марта. Согласно плану, в течение февраля от вируса будет освобождена вся территория Китая, кроме центра эпидемии - провинции Хубэй.

Также мы писали о том, что Китай признал разработанный в СССР противовирусный препарат "Арбидол" лекарством против коронавируса.