Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин поговорили по телефону. Они обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

Об этом сообщили в администрации турецкого лидера.

Как отмечает пресс-служба Эрдогана, тот сказал собеседнику, что главным условием урегулирования ситуации в Идлибе является реализация сочинского соглашения. Турецкий лидер также заявил о необходимости сдерживания сирийского режима в Идлибе и предотвращении там гуманитарного кризиса.

Путин согласился, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения Сочинского соглашения и подтвердил приверженность всем ранее достигнутым договоренностям по Сирии.

Кроме того, президенты условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, чтобы снизить напряженность в этом сирийском регионе. Лидеры договорились продолжении интенсивных контактов по линии военных ведомств.

В разговоре Путин сказал о необходимости безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В конце минувшей и начале текущей недели в Анкаре и Москве прошли два раунда российско-турецких переговоров по Идлибу. По их итогам Эрдоган заявил, что Анкара не получила удовлетворяющего ее результата и готова начать военную операцию в Идлибе.

Как сообщала "Страна", в середине января в районе Идлиба во время боевых действий погибли российские и турецкие военные.

Также мы рассказывали, что в начале февраля Россия и Турция обсудили в Анкаре ситуацию в Идлибе. В ходе переговоров турецкая сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе и ввела туда колонну военной техники.