Организаторы национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 опубликовали правила голосования в финале, который пройдет 22 февраля.

Информация об этом опубликована на сайте eurovision.stb.ua.

Отмечается, что как и в полуфиналах, судьба путевки в Роттердам будет решаться суммарный балл из судейских оценок и результатов голосования зрителей. При этом зрительские очки будут решающими, если несколько конкурсантов наберут одинаковую сумму балов.

Чтобы отдать свой голос за понравившегося артиста, телезрителям надо будет отправить SMS с его порядковым номером на номер 7766. Кроме того, бесплатно проголосовать можно при помощи мобильного приложения "Телепортал". За одного участника будет засчитываться только одно SMS с одного телефонного номера или один голос в приложении.

На сцену участники выйдут в такой последовательности:

KRUTь

Jerry Heil

Go-A

Дэвид Аксельрод

Khayat

Tvorchi

Порядковый номер и является кодом для голосования, старт которому ведущий даст после того, как выступят все участники. Все песни финалистов национального отбора можно послушать тут.

По прогнозам букмекеров, Украина после полуфиналов опустилась на 20 место.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

Ранее сообщалось, что после отбора финалистов на Евровидение Украина опустилась у букмекеров на 8 позиций.

Также "Страна" подробно писала о том, что известно о финалистах украинского отбора на "Евровидение-2020".